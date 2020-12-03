Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Izmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürlerimizle online görüşmemizi tekrarladık. Bu illerimizde salgının seyrini yakından takip ediyoruz. Son iki haftada Izmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor" paylaşımında bulundu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı