Bakan Koca: 61 kişinin numuneleri negatif

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen ve Ankara'da hastanede gözlem altında tutulan 61 kişiden alınan numunelerin tamamının negatif çıktığını belirterek, "Koronavirüs hastası olmadıklarını ifade etmek istiyorum" dedi. Bakan Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hongkong, Singapur, Güneykore ve Malezya'dan gelen uçuşlarda termal kamera uygulamasının kullanılacağını, Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu 7'nci toplantısını gerçekleştirdi. Açıklama yapan Fahrettin Koca, şu an Türkiye'de koronavirüs olmadığını ve ülkeye girşite bilim kurulunun aldığı önerileri hassasiyetle hayata geçirme noktasında özen gösterdiklerini kaydetti. Bakan Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hongkong, Singapur, Güneykore ve Malezya'dan gelen uçuşlarda termal kamera uygulamasının kullanılacağını belirterek, yarından itibaren bunun hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Koca, koronavirüs vaka sayısının giderek arttığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla vaka sayısı 17 bin 485'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e çıktı. Çin dışında hastalık hala sınırlı durumda. Her türlü tedbiri gelişmeyi şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle son günlerde salgının merkezi olan Vuhan şehri ve Hubay eyaletiyken olgu sayılarının giderek diğer şehirlere ve eyaltlere de uzanmış olması ve sayıların artması nedenile Çin'den gelen uçuşların belli süreyle olması konusunda bilim kurulunun önerisi oldu. Bu sürede hem enfeksiyonun seyrinin bir pik yapacağı ve bu sürede devamında nasıl bir tedbir alınmasıyla ilgili tekrar değerlendirilebileceği düşünüldü. Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonu itibarıyla da devam edip etmeyeceği konusu tekrar değerlendirilerek aldığımız kararı tekrar paylaşacağız."'MORALLERİ OLDUKÇA YÜKSEK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Eğitim Hastanesi'nde gözetim altında tutulan 61 kişiden bilgi almak için hastane başhekimliğiyle görüştüğünü anımsatarak, "Telefonla görüştük, oldukça morallerinin yüksek olduğunu söylediler. Hasta olmadıklarını, hasta gibi muamele etmediğimizi; ama bu anlamda alınması gereken tedbirleri alma noktasında bir gayret içinde olduğumuzu bu dönemde misafirimiz olduklarını söyledik. Hem yemek hem internet ortamları her odada bir televizyon varlığı, bu dönemde 15 yaş altı 5 çocuğumuz olması sebebiyle özel taleplerinin olabileceği, gazete dahil bir gün önceden taleplerinin alınacağını ifade ettim. Çok memnun olduklarını söyleyerek, teşekkür ettiler. Bu dönemde ailelerinden sevdiklerinden ayrı düşerek vatandaşlarımızın sağlığı için kendi sağlıklarını ortaya koyan kahraman ekibimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.'61 KİŞİNİN NUMUNESİ NEGATİF ÇIKTI'Bakan Koca, okulların açıldığını hatırlatarak, "Bununla ilgili tedirgin olunmaması, uyarılarımıza ve broşülerimize dikkatle bakılmasını hatırlatmak istiyorum. Ayrıca 61 kişinin alınmış numune sonuçları çıktı. Bu 61 kişiden alınan numunelerin negatif olduğunu, yani koronavirüs hastası olmadıklarını ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Bakan Koca, koronavirüs testinin süresinin kısatılmasına yönelik bir soruyu "Test 24 saate kadar uzayabiliyor, 4 saate kadar da inebiliyor. Yani 4 saatte de sonuç çıkabiliyor. ve önümüzdeki günlerde belki açıklamamız olabilir. Biraz daha gelişmeleri net görelim" diye cevapladı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

