Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
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Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü.

Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
28.08.2020 23:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:32

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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