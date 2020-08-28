Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü.
28.08.2020 23:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:32
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA