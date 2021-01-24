Bakan Koca: 6.5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6.5 milyon doz aşının pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2'nci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı