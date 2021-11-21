Bakan Koca: "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir,... - Haberler
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Bakan Koca: "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakan Koca:

Bakan Koca: "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.

Bakan Koca: "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın." - ANKARA

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Songül'ü öldüren katil zanlısı sorguda döküldü: Beni maddi ve manevi olarak bitirdi, öldürmeyi planlamıştım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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