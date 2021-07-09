Bakan Koca: 57 milyon dozu geçtik
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Bakan Koca: 57 milyon dozu geçtik

Bakan Koca: 57 milyon dozu geçtik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün uygulanan koronavirüs aşı sayısını "57 milyon dozu geçtik" diyerek duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün uygulanan koronavirüs aşı sayısını "57 milyon dozu geçtik" diyerek duyurdu.

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "57 milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise yüzde 60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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