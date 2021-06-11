Bakan Koca: 500 bininci doz aşı az önce yapıldı
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Bakan Koca: 500 bininci doz aşı az önce yapıldı

Bakan Koca: 500 bininci doz aşı az önce yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında." dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak. Öte taraftan maçın sonucu ne olacak." ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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