Bakan Koca: "36 milyon kişi aşısının en az bir dozunu yaptırmış durumda"
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Bakan Koca: "36 milyon kişi aşısının en az bir dozunu yaptırmış durumda"

Bakan Koca: '36 milyon kişi aşısının en az bir dozunu yaptırmış durumda'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "36 milyon kişi aşısının en az bir dozunu yaptırmış durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "36 milyon kişi aşısının en az bir dozunu yaptırmış durumda. Bir vaka tehlike demekti. 36 milyon güvendir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk vaka görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 milyon kişi aşısının en az bir dozunu yaptırmış durumda. Bir vaka tehlike demekti. 36 milyon güvendir. Bu güveni büyütelim" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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