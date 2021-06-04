Bakan Koca: 30 milyon doz aşı yapıldı
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Bakan Koca: 30 milyon doz aşı yapıldı

Bakan Koca: 30 milyon doz aşı yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" dedi.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakan Koca: 30 milyon doz aşı yapıldı
Bakan Koca: 30 milyon doz aşı yapıldı
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