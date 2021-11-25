Bakan Koca: "30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak." - Haberler
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Bakan Koca: "30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

Bakan Koca: "(Atamalar) Kpss puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli İşçi alımı yapılacak."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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