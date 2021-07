Bakan Koca: 3'üncü dozda 50 yaşı biraz daha aşağıya çekebiliriz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 3'üncü dozda 50 yaşın daha aşağıya çekilebileceğini, yakında kritik görevdekilere de 3'üncü dozun açılacağını söyledi. Koca, delta plus varyantının 3 farklı ilde 3 kişide görüldüğünü de belirtti.

Bakan Koca, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, şu an vatandaşın ve kendilerinin odaklanması gereken konunun aşı olduğunu belirterek, "Salgının aşıyla, toplumsal bağışıklığı sağlamakla son bulacağını herkesin bilmesi gerekiyor. En az yüzde 70 oranında aşılanmanın gerekliliğini de biliyoruz. O nedenle bütün illerimizi harekete geçirerek, illerde yaşayan vatandaşlarımızın aşıda nerede olduğumuzu görüyor olması gerekiyor. Diğer illerle kıyaslayarak herkesin bu dönemde üzerine düşeni yapması gerekiyor" diye konuştu.

'BAYRAM ÖNCESİ 18 YAŞ ÜZERİNİN YÜZDE 70'İNİ AŞILAYALIM İSTİYORUZ'Bakan Koca, bazı illerde aşılama sayılarının düşük olduğunu, bunun sebebinin ise aşı ulaştırılamaması ya da gelenlere aşı yapılmaması olmadığını belirterek, "Bunu ilgili kuruluşlarımız da sağlık birimlerimiz de bilerek, görerek mobil ekip sayılarını artırıp, gerektiğinde vatandaşımızın ayağına giderek aşıyı yapıyor olmalılar. Ne zamana kadar? Bayramda bir hareketlilik olacağını biliyoruz; bayram öncesi en az aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70'ine erişebilir olup, aşılayalım istiyoruz. O nedenle de illeri sınıfladık. Yüzde 75'in üzeri mavi, yüzde 65'in üzeri sarı, yüzde 55'in üzeri turuncu, yüzde 55'in altındakiler ise kırmızı şeklinde. Bütün iller nüfusuna göre nerede olduğunu görecek. Herkesin, ilinde toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığını görebilir ve biliyor olması gerekiyor" dedi.'YENİ TABLODAN ÇIKARILAN BİR ŞEY YOK'Bakan Koca, yeni tabloda bazı verilerin yer almadığının söylenmesi üzerine de, "Çıkartılan bir şey yok. Vatandaşımız şu an neyi merak ediyor? Bir; vatandaşı aşıya odaklanmamız gerektiği, ilindeki durumu, iki; toplam aşı durumu, üç; en az bir aşı devamında iki aşı ki onu da görüyoruz. Bunun dışında vaka sayısı önemli, vefat sayısı önemli, iyileşen hasta önemli, test sayısı önemli, bunları yine vermeye devam ediyoruz. Ama onun dışında parametreler var pnömoni oranı dahil olmak üzere hasta, ağır hasta dahil olmak üzere. Onları da haftalık olarak vermeye devam ediyor olacağız. Ama şu an vatandaşın odaklandığı aşı, vaka, hasta, vefat sayısını vermek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'DELTA PLUS 3 KİŞİDE GÖRÜLDÜ'Delta varyantı ve delta plus ile ilgili sorular üzerine ise Koca, "Delta plus 3 farklı ilde 3 kişide görüldü. Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Aşılı kişiler değil. Delta sayıları ise giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu" dedi. Bakan Koca, bu varyantların bulaştığı kişilerin de birbirleri ile temaslarının olmadığını söyledi.'UĞUR HOCA BAYRAMDAN SONRA GELECEK'Bakan Koca, Türkiye'ye 35,5 milyon doz BioNTech aşısının geldiğini, perşembe günü 1,5 milyon doz daha geleceğini ifade etti. Ellerinde de 8 milyona yakın aşılarının bulunduğunu ve aşı açısından sorunlarının olmadığını söyleyen Koca, "Uğur Hoca da bayramdan sonra gelecek, konuşuyoruz" dedi.Koca, temmuz ayında sözleşme gereği 26 milyon doz aşının daha geleceğini belirterek, "Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac'la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1,5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var" diye konuştu.'BAYRAMDA EKSTRA TEDBİR YOK'Türkiye'yi ziyaret eden turistler için uygulanan tedbirler hakkında da bilgi veren Koca, "Biz diyoruz ki aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden test istemiyoruz; ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Bayramda hareketlilik artacak. Biz bayrama kadar aşılanması gereken 18 yaş üstü vatandaşın en az yüzde 70'inin en az 1 aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz" diye konuştu. Bakan Koca ayrıca Kurban Bayramı için ekstra bir tedbir uygulanmayacağını söyledi.'3'ÜNCÜ DOZDA 50 YAŞI AŞAĞIYA ÇEKEBİLİRİZ'Bakan Koca, 3'üncü doz aşının faz çalışmalarında gönüllü olanlar dahil açıldığını hatırlatarak, "Gönüllü olan 2 doz yaptırdıysa benzer şekilde 50 yaş üstü herkes, sağlık çalışanı ise veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. 50 yaşı Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" diye konuştu.Bakan Koca, geçici koruma altındaki kişiler dahil bir şekilde oturumu olan herkesin aşılandığını söyledi.'CEZALANDIRILMAMASI KANAATİNDEYİM'

Bakan Koca, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nün, otobüs terminalindeki aşı uygulamasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından videodaki sağlık çalışanı için soruşturma açılması hakkında da, "Biz sağlık çalışanları olarak işimizi ciddiyet ve hassasiyetle yapıyor olmalıyız. İşi, var olan, olması gereken hizmet şeklinden başka bir noktaya taşımıyor olmamız gerekiyor. Ama bu anlamdaki yaklaşım cezalandırılmalı mı? Bana göre doğru değil. Cezalandırılmamalı; ama olması da gerekmiyor. Biz olması gereken ciddiyet ve hassasiyetimizi ve ağır başlılığımızı korumalıyız. Cezalandırılmaması gerektiği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç