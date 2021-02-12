Bakan Koca: 3,5 milyonun üzerinde kişiye aşı yapıldı
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Bakan Koca: 3,5 milyonun üzerinde kişiye aşı yapıldı

12.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:43
Bakan Koca: 3,5 milyonun üzerinde kişiye aşı yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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