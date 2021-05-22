Bakan Koca: 270 milyon doz aşı için anlaşmamız var
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Bakan Koca: 270 milyon doz aşı için anlaşmamız var

Bakan Koca: 270 milyon doz aşı için anlaşmamız var
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 270 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaşmaları olduğunu belirterek, "Bu güce güvenin" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 270 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaşmaları olduğunu belirterek, "Bu güce güvenin" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin. Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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