Bakan Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında illere göre Covid-19 insidans haritasını paylaştı - Haberler

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Bakan Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında illere göre Covid-19 insidans haritasını paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında illere göre Covid-19 insidans haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 oldu.

(Utku Şimşek/İHA)

Bakan Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında illere göre Covid-19 insidans haritasını paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Mart, Güncel, Haberler

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