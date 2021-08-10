BAKAN KOCA: 24 SAATTE 1 MİLYON 508 BİN 939 DOZ COVİD-19 AŞISI YAPILDI
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BAKAN KOCA: 24 SAATTE 1 MİLYON 508 BİN 939 DOZ COVİD-19 AŞISI YAPILDI

BAKAN KOCA: 24 SAATTE 1 MİLYON 508 BİN 939 DOZ COVİD-19 AŞISI YAPILDI
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bugün 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldığını duyurdu. Koca, bugünün en fazla doz aşı uygulanan 3'üncü gün olduğunu belirterek, "Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!" ifadelerini kaydetti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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BAKAN KOCA: 24 SAATTE 1 MİLYON 508 BİN 939 DOZ COVİD-19 AŞISI YAPILDI - Haberler
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