Son dakika haber... Bakan Koca: "218 kişi halen hastanelerimizde, 667 kişi taburcu oldu"
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Son dakika haber... Bakan Koca: "218 kişi halen hastanelerimizde, 667 kişi taburcu oldu"

31.10.2020 21:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:31
Son dakika haber... Bakan Koca:

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu. Hastane personelimiz olağanüstü bir performans gösteriyor. Tüm hastalarıma tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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