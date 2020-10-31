Son dakika haber... Bakan Koca: "218 kişi halen hastanelerimizde, 667 kişi taburcu oldu"
31.10.2020 21:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:31
Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu. Hastane personelimiz olağanüstü bir performans gösteriyor. Tüm hastalarıma tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı