Son dakika haber... Bakan Koca: "218 kişi halen hastanelerimizde, 667 kişi taburcu oldu"

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu. Hastane personelimiz olağanüstü bir performans gösteriyor. Tüm hastalarıma tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı