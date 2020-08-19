Bakan Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz"
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Bakan Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz.

19.08.2020 21:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz."

Sağlık Bakanı Koca: "SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak."

Bakan Koca: "(Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası) Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır"

Bakan Koca: '21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz'

Kaynak: AA

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