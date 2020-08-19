Bakan Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz.
19.08.2020 21:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz."
Sağlık Bakanı Koca: "SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak."
Bakan Koca: "(Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası) Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır"
Kaynak: AA