Bakan Koca: "2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili uçakla Türkiye'ye getirildi"
Haberler » Güncel » Bakan Koca: "2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili uçakla Türkiye'ye getirildi" - Haber

Bakan Koca: "2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili uçakla Türkiye'ye getirildi"

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralının Türkiye'te getirilmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hava alanında basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen...

29.12.2019 22:37 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:40
Bakan Koca:

'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralının 'te getirilmesi

Sağlık Bakanı 'nın hava alanında basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili'nin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Koca: "2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili uçakla Türkiye'ye getirildi"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler