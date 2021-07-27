Bakan Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti
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Bakan Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti

Bakan Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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