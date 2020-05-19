Bakan Koca: 19.19'da İstiklal Marşımızı okuyoruz
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Bakan Koca: 19.19'da İstiklal Marşımızı okuyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesleri birleştirerek, tek yürek İstiklal Marşı'nı okuyacaklarını bildirdi.

Bakan Koca: 19.19'da İstiklal Marşımızı okuyoruz
19.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:39

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesleri birleştirerek, tek yürek İstiklal Marşı'nı okuyacaklarını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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