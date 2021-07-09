Bakan Koca: 18 yaş ve üstünde ilk doz aşı oranı yüzde 60'a ulaştı
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Bakan Koca: 18 yaş ve üstünde ilk doz aşı oranı yüzde 60'a ulaştı

Bakan Koca: 18 yaş ve üstünde ilk doz aşı oranı yüzde 60'a ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 37 milyon 250 bin kişinin en az 1 doz aşı olduğunu belirterek, "Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 37 milyon 250 bin kişinin en az 1 doz aşı olduğunu belirterek, "Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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