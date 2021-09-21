Bakan Koca:  18 yaş ve üstünde 2 doz aşı oranı yüzde 50'yi geçti - Haberler
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Bakan Koca:  18 yaş ve üstünde 2 doz aşı oranı yüzde 50'yi geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca:  18 yaş ve üstünde 2 doz aşı oranı yüzde 50'yi geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının en az 2 doz aşı olduğunu duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının en az 2 doz aşı olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" dedi.


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Haber: Bakan Koca:  18 yaş ve üstünde 2 doz aşı oranı yüzde 50'yi geçti - Haberler
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