Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle ile görüştü
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Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle ile görüştü
28.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:01

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, salgınla ilgili yeni gelişmeler, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele alındı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık." dedi. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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