Bakan Koca: "17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum"
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Bakan Koca: "17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum"

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgınla mücadelede bildiğiniz gibi filyasyonun önemi büyük. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor."

Bakan Koca: '17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum'
Bakan Koca: '17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum'
Bakan Koca: '17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum'
Bakan Koca: '17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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