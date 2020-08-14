Bakan Koca, 15 ilin sağlık müdürü ile görüştü
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ağustos İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında, 15 ilin sağlık müdürüyle görüştü.
14.08.2020 22:56 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:59
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ağustos İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında, 15 ilin sağlık müdürüyle görüştü.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "14 Ağustos İl Değerlendirme Toplantıları. 15 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA