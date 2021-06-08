Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
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Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacakSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı. Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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