Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı
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Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

16.12.2020 19:46 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:53
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na 12 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçların ÖSYM'nin sitesinden duyurulduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na 12 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçların ÖSYM'nin sitesinden duyurulduğunu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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