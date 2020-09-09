Bakan Koca 11 ilin sağlık müdürüyle görüştü
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Bakan Koca 11 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı videokonferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca 11 ilin sağlık müdürüyle görüştü
09.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı videokonferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 İlimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptık. İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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