Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü
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Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

25.09.2020 06:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 06:21
Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 kentimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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