Bakan Koca 10 ilin sağlık müdürü ile görüştü
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Bakan Koca 10 ilin sağlık müdürü ile görüştü

23.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:25
Bakan Koca 10 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bakan Koca 10 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Bakan Koca 10 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Bakan Koca 10 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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