Bakan Koca 10 ilin sağlık müdürü ile görüştü
23.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı