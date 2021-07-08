Bakan Koca: 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 10 günde yapılan toplam aşı sayısının 8 milyon dozu, ilk doz aşısını yaptıran sayısının da 4 milyon 330 bini geçtiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 10 günde yapılan toplam aşı sayısının 8 milyon dozu, ilk doz aşısını yaptıran sayısının da 4 milyon 330 bini geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı