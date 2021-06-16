Bakan Koca 1 milyonuncu doz aşıyı sosyal medya hesabından duyurdu
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Bakan Koca 1 milyonuncu doz aşıyı sosyal medya hesabından duyurdu

Bakan Koca 1 milyonuncu doz aşıyı sosyal medya hesabından duyurdu
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan 1 milyonuncu doz koronavirüs aşısını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan 1 milyonuncu doz koronavirüs aşısını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan 1 milyonuncu doz koronavirüs aşısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda aşı anının fotoğrafını da ekleyen Fahrettin Koca, aşıyı olan kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan paylaşımda '1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16: 53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız değil mi?' ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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