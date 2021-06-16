Bakan Koca, 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı
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Bakan Koca, 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı

Bakan Koca, 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında bugün yapılan 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında bugün yapılan 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 18.55 itibariyle uygulanan aşı miktarı 37 milyon 2 bin 863 oldu.Bakan Koca'da, Twitter hesabından, bugün 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, "1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16: 53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" dedi.


Bakan Koca, 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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