Bakan Koca: 1,4 milyon doz Biontech aşışı yurda ulaştı
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Bakan Koca: 1,4 milyon doz Biontech aşışı yurda ulaştı

24.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:29
Bakan Koca: 1,4 milyon doz Biontech aşışı yurda ulaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün ve bugün yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısının yurda ulaştığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün ve bugün yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısının yurda ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biontech aşısı geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak" ifadelerine yer verdi. 

Haber:  ANKARA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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