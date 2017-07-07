Bakan Kılıç, Yağız Bebeğe Sahip Çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da leptin (tokluk) hormonu eksikliği nedeniyle sürekli kilo alan Yağız bebeğe sahip çıktı.



Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sevda-Sedat Bekte çiftinin 2 çocuğunun küçüğü olan ve leptin hormonu eksikliği teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Yağız bebek, yurt dışında üretilen yüksek maliyetli ilacı ailesi temin edemediği için 36 kiloya ulaştı.



İngiltere'de geliştirilen ve bir kutusu 5 bin lira olan ilaç kriterlere uymadığı için SGK tarafından ödenmeyince aile, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan yardım istedi.



Ailenin isteğine kayıtsız kalmayan Kılıç, Samsun ziyaretinde Yağız bebeğin babası Sedat Bekte ile görüştü. Kılıç, yetkililere bebeğin durumunun incelenmesi, tedavi için gerekli işlemlerin de bir an önce yapılması için talimat verdi. ?