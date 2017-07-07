Bakan Kılıç, Olimpiyat Hazırlıkları Hakkında Bilgi Aldı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na (Deaflympics) kısa bir süre kala geldiği Samsun'da kamu kurumları amirlerden olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi aldı.



Bakan Akif Çağatay Kılıç, sabah saatlerinde Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş yaptı. Bakan Kılıç'ı 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu "Çakır", çiçeklerle karşıladı. Bakan Kılıç, ardından göreve yeni atanan Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Bakan Kılıç, daha sonra Vali Kaymak ile görüşme gerçekleştirdi.



Bakan Kılıç, makam ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ binasında kamu kurumu amirleri ve şehrin yöneticileriyle bir araya gelerek olimpiyat hazırlıkları hakkında brifing aldı. - SAMSUN