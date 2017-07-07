Bakan Kılıç'ı Samsun'da Maskot 'Çakır' Karşıladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, çeşitli programlara katılmak için Samsun'a geldi. Çarşamba Havalimanı'nda Bakan Kılıç'ı, 18- 30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek olan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın maskotu 'Çakır' karşıladı. Havalimanından karayolu ile Samsun Valiliğine geçen Bakan Kılıç, Valilik şeref defterini imzaladı. Ardından da Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.



Bakan Kılıç ziyaretinin ardından Atakum İlçesi'ndeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleşen Samsun kamu kurumları toplantısına geçti. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.



- Samsun