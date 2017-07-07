Bakan Kılıç'ı Samsun'da Maskot 'Çakır' Karşıladı (2)

BAKAN KILIÇ MAVİ BAYRAK TÖRENİNDE KONUŞTU



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Atakum İlçesi'nde bulunan İnci Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak ödül törenine katıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve protokol üyelerinin de yer aldığı programla Samsun'da 2 mavi bayrak olan plaj sayısı 7'ye yükseldi.



Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, mavi bayrağın Samsun'a hayırlı olmasını dileyerek, "Samsun'un sahilleri turizm açısından önem taşıyor. Sosyalleşmemizin, çevre hayatımızın bel kemiği olan güzel denizimizin sahillerinde temizlik abidesi mavi bayraklar dalgalanıyor. Samsun, Karadeniz'in incisi ve çok önemli bir şehir. Samsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giden yolun ilk adımının şehri. Samsun, artık aynı zamanda bir olimpiyat şehri olarak da anılacak. Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da yapılacak 23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatları, Samsunumuz açısından çok önemli. Mavi bayraklı plajlarımız Samsun'a hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



KARAASLAN: ÖDÜLÜ ÖNEMSİYORUM



Mavi bayrak ödülünü önemsediğini söyleyen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise, "Mavi bayrak ödülü sadece Samsun'daki bu plaja verilmiş bir ödül değildir. Sadece Karadeniz'in almış olduğu bir ödül değildir. Aslında bizlerin insanlığa karşı sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Bu ödülü gerçekten çok önemsiyorum" diye konuştu.



BAKAN YAARDIMCISI CEYLAN: 7 PLAJDA MAVİ BAYRAK OLDU



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise Samsun'da toplam 7 mavi bayraklı plaj olduğunu söyleyerek, "Samsun gerçekten bu anlamda son derece başarılı. Karadenizimizin incisi. Samsun'da bu yıl itibariyle 7 plajımız mavi bayrak ile ödüllendirilmiş bulunuyor" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından tören Bakan Kılıç ve protokol üyelerinin plaja mavi bayrak asmasıyla son buldu.



