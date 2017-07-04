Bakan Kılıç, Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner'i Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.



Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulübün durumu hakkında Bakan Kılıç'a bilgi veren Yiğiner, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Kılıç'a teşekkür etti.



Görüşmenin ardından Mehmet Yiğiner, Bakan Kılıç'a arkasında isminin yazılı olduğu Ankaragücü forması hediye etti.