14 Yaşındaki Kız Zorla Evlendirilecekti, Bakan Duruma El Attı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya; geçtiğimiz günlerde Mardin'de zorla evlendirilmek üzereyken kurtarılan 14 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili twitter üzerinden açıklama yaptı.

POLİS KURTARMIŞTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, M.A.İ. (24) ile zorla evlendirilmeye çalışılan D.K. (14) isimli kız çocuğu, düğün gecesi götürüldüğü evden, polisin düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya; geçtiğimiz günlerde Mardin'de zorla evlendirilmek üzereyken kurtarılan 14 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili twitter üzerinden açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bakan Kaya; sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Mardin'de zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kız çocuğumuz, İl Müdürlüğümüz ve polisin ortak çalışmasıyla kurtarıldı, şu an devlet korumasında. Vatandaşlarımızdan, tüm Türkiye'de erken yaşta evlilikleri önlemek için hassasiyetle yürüttüğümüz çalışmalara destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.