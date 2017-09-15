Bakan Kaya Şanlıurfa'da
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya gece saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı'na gelen Kaya'yı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol karşıladı. Bakan Kaya ilk ziyaretini gece saatlerinde Balıklıgöl'e gerçekleştirdi. - ŞANLIURFA