Bakan Kaya'nın Bitlis Ziyareti

BİTLİS (İHA) – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bitlis temasları kapsamında Ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ve Bitlis Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti.



Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden engelli vatandaşlarla yakından ilgilendi, ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi. Bakan Kaya, daha sonra Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve müzeyi dolaşarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kaya, Ahlat'taki programlarının ardından Bitlis Aile Destek Merkezi'ne geçerek kadınlarla bir araya geldi.



Sınıfları dolaşarak yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaya, kadınlara seslenerek, "Üretken olun, evde boş durmayın. İnşallah ürettiklerinizi satacak, paraya çevirecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kadınlarımız üretsin istiyoruz. İnternet üzerinden portal oluşturarak sizlerin ürettiğiniz ürünleri satmanız için proje yapıyoruz" diye konuştu.



Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Kaya, Ahlat ilçesindeki engelsiz yaşam merkezinin çok güzel bir yatırım olduğunu söyledi. Yakında civar illerden gelen talepleri de karşılayacak bir merkez haline geleceğini kaydeden Kaya, her zaman olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşların yanında olacaklarını vurguladı. Bölgede Aile Destek Merkezlerinin sayısını arttıracaklarını dile getiren Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biz istiyoruz ki kadınlarımız okusunlar. Kız çocuklarımızın özellikle bölgedeki kızlarımızın da güçlü şekilde geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz. 15 yıldır yaptığımız bütün kampanyalarla kızlarımızın daha fazla okullaşmasının artması için çaba gösterdik ve çok verimli sonuçlar aldık. Orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 45'lerden 83'lere çıkarttık. Biz istiyoruz ki tüm kızlarımız okusun liseyi üniversiteyi bitirsin, geleceğe daha güçlü hazırlansın. Kızlarımızın erken yaşta evlilikleriyle olan mücadelemizde de en büyük desteğimiz eğitim hayatının içinde kızlarımızı tutmak, onların eğitimden kopmamalarını sağlamak."



Bölgede açtıkları Aile Destek Merkezlerinin kızlar ve kadınlar için sürekli bir eğitim ortamı oluşturduğunu aktaran Kaya, kadınların vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri, meslek öğrenebilecekleri merkezler olarak ADEM'leri bölge kadınlarının hizmetine sunduklarını ifade etti.



Bitlis'te 8. ADEM'i açacaklarını kaydeden Bakan Kaya, "Biraz önce ADEM'i gezdik. Kadınlarımız bir taraftan dikiş nakış, farklı el sanatları öğrenirken, üretirken, çocukları da kreşlerde eğitim alıyor. İnşallah kadınlarımızın el ürünlerinin satılacağı bir merkez açılıyor. Biz de internet üzerinden satış planlaması yapıyoruz. Çok daha güçlü bir Türkiye'yi kızlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle oluşturacağız" ifadelerini kullandı.



Bakan Kaya, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. - BİTLİS