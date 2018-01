Bakan Kaya: "Evlilik Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Programı'nı Ülke Geneline Yaygınlaştıracağız"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Evlilik Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Programı'nı yıl içinde ülke geneline yaygınlaştıracaklarını söyledi.



Bakan Kaya, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği ortaklığında hayata geçirilen "Kızlara Değer Geleceğe Değer 2" projesinin açılış toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Kaya, bakanlık olarak özellikle çocuk ve gençlere yönelik devrim niteliğinde değişimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu değişimler kapsamında "yurt tipi bakım" yerine "ev tipi bakım modeli"ni getirdiklerini belirten Bakan Kaya, "Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki kurum bakımı altındaki çocuklarımızın tamamını ev ortamına sahip çocuk evleri sitesi ve sevgi evlerine taşıdık. Bugün çocuk evi ve çocuk evleri sitelerimizde çocuklarımızın aile ortamında bakım hizmetlerini uzman personelimiz ve eğitimcilerimiz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla eğitimlere de büyük önem verdik. Bu doğrultuda 2017 yılı içerisinde başlattığımız eğitim seferberliği ile 2 bin 500 personelimize yerinde eğitim verdik. Böylelikle geçen yıla oranla personel eğitimlerimizde yüzde 31 artış sağladık. Kuruluş bakımı altındaki çocuklarımızın akademik ve sosyal başarılarını arttırmak, ilgi ve yeteneklerine göre eğitim almalarını sağlamak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamdaki çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarına önem veriyoruz" şeklinde konuştu.



"Programı 2018'de ülke geneline yaygınlaştıracağız"



Ev tipi bakım modeli uygulamasına geçiş sürecini tamamlamanın önemli bir adım olduğunu kaydeden Kaya, bundan sonraki süreçte ise eğitim seferberliği başlattıklarını ve özellikle çocukların ve gençlerin eğitimi konusundaki çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Kaya, "Bakanlık olarak bir araya gelmemize vesile olan bu projenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Her bir çocuğumuzu sahip olduğumuz inanç ve değerlerle buluşturmak, ilimde olduğu gibi ahlak ve fazilette de en iyi şekilde yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.



Bakanlıkça oluşturulan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 8 bin 500 eğitimci ile ailelere eğitim verdiklerini ifade eden Bakan Kaya, program kapsamında "Değerlerin Aktarılmasında Ailenin Rolü" modülünün de yer aldığını söyledi. Kaya, "2017 yılında aktif formatör sayımızı 51'den 188'e (3.7 katına), eğitici sayımızı da yüzde 14 artışla 8 bin 500'e çıkardık. 2017 yılı başına kadar 4 yıl boyunca verilen toplam eğitim sayısını bu yıl yüzde 48 artırarak 570 binden 850 bine çıkardık. Evlilik Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Programı ile de 2017 yılı içerisinde 9 ilde pilot çalışmalar yürüttük. Programı 2018'de ülke geneline yaygınlaştıracağız. Pilot illerde valilik, belediyeler, ilgili kamu kurumları ile işbirliğimizi güçlendiriyor, yeni eğiticiler yetiştiriyoruz. 2017 yılı başına kadar 4 yılda verilen toplam eğitim sayısını bu yıl yüzde 32 artırarak 530 binden 700 bine çıkardık" dedi.



"Kız çocuklarının okullaşma oranında önemli bir başarıya imza attık"



"Haydi Kızlar Okula", "Baba Beni Okula Gönder", "Kardelenler" gibi kampanyalar ve "Temel Eğitime Destek Projesi" gibi projeler ile kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarının düşürülmesinde önemli başarılar elde edildiğini aktaran Kaya, "Memnuniyetle ifade etmeliyim ki Türkiye olarak son 15 yılda özellikle kız çocuklarının okullaşma oranında önemli bir başarıya imza attık. Yükseköğrenimde kız öğrencilerin oranında da benzer biçimde çarpıcı bir artış söz konusudur. 2002'de öğretim yılında yükseköğrenimdeki kız öğrencilerin oranı yüzde 13 iken, 2016-2017 döneminde yüzde 44,4'e yükseldi. İstatistiklere baktığımızda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitim gören kız öğrencilerin oranının toplam içinde yaklaşık yüzde 23 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak bu oranı yeterli görmüyor, kızlarımızın bu alanlarda da eğitim almalarını teşvik etmek üzere projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda bakanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve özel sektör işbirliğinde Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni (2016-2020) hayata geçirdik. Bu proje ile mühendis olmak isteyen lise ve üniversite eğitimine devam eden kız öğrencilerin her alanda desteklenerek, mesleklerinde örnek olmalarını amaçladık" diye konuştu.



Ulusal alanda yürütülen işbirliği ruhunu uluslararası alanda da sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:



"Kızlarımızın her alanda güçlenmesi ve hak ettiği değeri alması noktasındaki işbirliği ve vizyonumuzu, içinde yer aldığımız uluslararası platformlara da taşıdık. 2015 yılı G20 Türkiye dönem başkanlığında ekonomik büyüme hedefinin kadının statüsünün yükseltilmesine duyarlı ve kapsayıcı şekilde desteklenmesine odaklı bir açılım grubu olan Kadın 20'nin (W20) kuruluşuna öncülük ettik. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımızda gerçekleştirilen 6. Bakanlar Konferansı'nda Cumhurbaşkanımızın önerisi ile Kadın Danışma Konseyi kurulması kararı alındı. Müslüman kadınların yüksek rollerinin İslam ülkeleri ve tüm dünya çapında anlatılması hedefiyle kurulmuş olan bu Konsey, öncelikle kadınların gelişimi ve güçlendirilmesine ilişkin konularda politikalar oluşturma misyonu üstlenmiştir. Uluslararası platformlardaki çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir biçimde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızda ülkemizde kadının güçlendirilmesi alanında kaydettiğimiz gelişmelerin bize ayrı bir ivme kazandırdığını özellikle belirtmek isterim."



Programda AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da yer aldı. Konuşmaların ardından kameralara kapalı olarak Sevgi Evlerinde kalan kızların şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi izlendi.