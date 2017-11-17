Bakan Kaya'dan Kadın Çalışanlara Müjde

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "İşverenlerin, kadın çalışanların çocukları için kreş ücreti yardımı vermeleri halinde, 300 liraya kadar, belli bir sınıra kadar olan kısmının gelir vergisinden istisnasına yönelik bir hazırlığımız bulunuyor" dedi.