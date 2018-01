Bakan Kaya'dan Ailelere Teknoloji Uyarısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, internet kullanımıyla ilgili aileleri uyararak, güvenli internet hizmetinden faydalanılabileceğini söyledi. Bakan Kaya, "İnternet bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi önümüzde çocuklarımızı tehdit eden bir sorun konumunda. Çocuklara yönelik medya içeriklerinin ve bunların kullanım oranlarının arttığı görülüyor. Çocukların gerçek dünya ile hayal dünyasını ayırt etmede yaşadığı sorunlar dikkat çekiyor" dedi.



Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bilişim ve İnovasyon Derneği'nin düzenlediği Ailelerde Teknoloji Kullanım Kültürü Semineri gerçekleştirildi. Seminerde çocukların internet ve bilgisayar kullanımından aile içi teknoloji kullanımına kadar birçok konu konuşuldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı. Program kapsamında konuşma yapan Bakan Kaya, internetle ilgili ailelere önemli uyarılarda bulundu.



"Her 5 gencin 4'ü internet kullanıyor"



Her 5 gencin 4'ünün internet kullandığını belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "2017 itibariyle hanelerin yüzde 81'i internet erişimine sahip. Her 5 gencimizden 4'ü internet kullanıyor ve bilgisayar, internet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubu bireylerde yüzde 56 ve yüzde 66 seviyelerini bulmuş durumda. 2011 yılında hizmete geçen güvenli internet hizmeti çocuklarımızın, gençlerin ve ailelerin internet üzerinden karşılaşabilecekleri olumsuz içeriklerden korunması için çok önemli. Her biriniz evinizde güvenli internet hizmetinden faydalanabilirsiniz. 5 milyondan fazla kişi güvenli hizmeti kullanıyor" dedi.



"Gençlerimizin tüketen değil üreten olmalarını istiyoruz"



Çocukları doğru teknolojiyle buluşturmanın gerektiğini söyleyen Bakan Kaya, "Biz gençlerimizin asla tüketen değil, üreten olmalarını istediğimizi her fırsatta vurguluyoruz ve üreten nesil olmaları adına türlü imkanlar sunduk. Henüz 2 yaşında olan çocuklarımızı susturmak, oyalamak için tablet vermeyeceğiz. Ellerine cep telefonu vererek çocuklarımıza iyilik yapmıyoruz. 0-2 yaş arasındaki çocukların her türlü ekrandan uzak tutulması gerekiyor. Çocuklarımızı teknolojiyle buluşturacağız fakat yaşlarına uygun bir şekilde bunu yapacağız. Teknoloji ve internet bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi önümüzde çocuklarımızı tehdit eden bir sorun konumunda. Çocuklara yönelik medya içeriklerinin ve bunların kullanım oranlarının arttığı görülüyor. Çocukların gerçek dünya ile hayal dünyasını ayırt etmede yaşadığı sorunlar dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.



"Yerli ve milli bir bakış açısıyla değişim sürecini doğru yöneteceğiz"



Yerli ve milli bir bakış açısıyla değişim sürecine katkı sağlanabileceğini kaydeden Bakan Kaya, "Türkiye'de 1 kişi yaklaşık 3-5 saat televizyon izliyor, bilgisayar ve internet kullanıyor. Değişimi ve dönüşümü doğru bir şekilde yönetebilirsek; içinde bulunduğumuz dönemde çok hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Gerçekten çok önemli avantajlar elde edebileceğimize dünyaya teknoloji ihraç edebileceğimize inanıyorum. Bugün ülkemizde genç yazılımcılarımızın yazdığı oyunlar dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Yerli ve milli bir bakış açısıyla bu değişim sürecini doğru yöneteceğiz" diye konuştu.



"Aile kurumunun görevini hiçbir kurum üstlenemez"



Seminerde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Görevimiz gereği ailelerle, çocuklarla, öğretmenlerle sık sık görüşüyoruz. Ama ne yazık ki, anne ayrı baba ayrı bir feryat içindeler. Herkes kendi dünyasında bir tarafa savrulmuş gitmiş bir halde. Bunun da sebebi teknoloji, internet, twitter, facebook. Aile kurumunun görevini hiçbir kurum üstlenemez. Ailelerde durum buysa işimizin zor olduğunu sizler bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz" dedi. - İSTANBUL