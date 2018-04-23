Bakan Kaya'dan "23 Nisan" Mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Devletimiz çocuk ve gençlerimizin omuzlarında Milli Mücadele ruhuyla gelecek nesillere adaletle taşınacak, sonsuza kadar payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, TBMM'nin 98. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98. kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını ifade eden Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şahsı ve millet adına şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ankara'da ilk Meclis'in kuruluşunun gerçekleştiği 23 Nisan 1920 tarihinin bir milletin yeniden diriliş hareketini ihya ve inşa ettiği gün olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Gazi milletimiz, yüce Meclisimizin çatısı altında tek yürek, tek ses olarak Anadolu'da yeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini atmıştır. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla atılan bu adım, istiklal ve istikbal mücadelemiz için yeni bir dönüm noktası olmuştur. Devletimiz çocuk ve gençlerimizin omuzlarında Milli Mücadele ruhuyla gelecek nesillere adaletle taşınacak, sonsuza kadar payidar olacaktır.

Egemenlik, bağımsızlık olmadan bir milletin var olması mümkün değildir. Bizler nice badireler atlatarak, bu uğurda şehitler vererek aziz vatanımızı muhafaza ve müdafaa ettik. Tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, 15 Temmuz darbe girişimine karşı da 7'den 70'e bu ülkenin her bir ferdi onurlu bir direniş ortaya koymuştur. Meclisimiz tarihinde ikinci kez Gazi olmuş, eli kanlı teröristlerin saldırısına uğramıştır. Aziz milletimizin azmi ve kararlılığı, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın cesareti ve bilgeliği sayesinde tüm saldırılar çok kısa bir süre içerisinde bertaraf edilmiştir. Türlü oyun ve savaşlarla tarih boyunca milli birlik ve bütünlüğümüzü parçalamaya çalışan düşmanlara her seferinde üstün gelen gazi milletimiz, bundan sonra da düşmanlarına gereken dersi verecektir."

"Milli iradeyi dünya durdukça yaşatmaya devam edeceğiz"

Millet iradesinin üstünde hiçbir gücün bulunmadığını, millet iradesinin, demokrasinin dışında bir yola sapanların milletin güçlü iradesi karşısında her zaman yenilmeye mahkum olduğunun altını çizen Kaya, "Bu mücadele ruhunu çocuklarımızla birlikte gelecek nesillere taşımaya, milli iradeyi dünya durdukça yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu inançla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirten Bakan Kaya, mesajında şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan Birinci Meclisimizin cesur ve fedakar üyelerini, bugüne kadar vatan sevgisiyle hizmet veren tüm milletvekillerimizi saygı ve şükranla anıyorum.

İstiklal mücadelesinde özveriyle görev almış Anadolu'nun her bir evladına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde coşkumuz ve neşemizi artıran değerli çocuklarımızın ve tüm milletimizin bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyorum."