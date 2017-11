Bakan Kaya: "Bu Topraklarda Kader Birliği Yapıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Terör örgütüyle kararlı mücadelemizi sürdürürken aynı zamanda yıllardır ihmal edilmiş, eğitimsiz bırakılmak üzere, çocuklar gençler okumasın diye uğraşılmış bölgeye de hizmetlerimizi artıracağız" dedi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kaya, burada yaptığı konuşmada, "kadın sorunu" olarak adlandırılan konuların aslında toplumun tamamının sorunu olduğunu, bu sorunların giderilmesi için bakanlık olarak, hükümet olarak 81 ilde çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Bu noktada üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Kaya, toplumun tüm kesimleriyle el ele verdikleri zaman bu sorunları aşabileceklerini kaydetti.



"500 binin üzerinde engelli ve yaşlımız için evde bakım desteği veriyoruz"



Bakan Kaya, bölgede erken yaşta evliliklerin, zorla evliliklerin ciddi bir sorun olduğunu ve 15 yılda yaptıkları çalışmalarla bu konuda önemli aşamalar katettiklerini anlatarak "Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla kız çocuklarının eğitimine verdikleri destekle, şartlı nakit transferlerinde kızlara yaptıkları pozitif ayrımcılıkla kız çocuklarının okullaşma oranlarını ciddi şekilde artırdıklarını vurguladı.



Öncelikli olarak kadınları güçlendirmeyi hedeflediklerini, bakanlık olarak sloganlarının "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" olduğunu anımsatan Kaya, kadınları güçlendirerek aileleri de güçlendirebileceklerine inandıklarını belirtti.



Geniş aile modeliyle toplumda büyüklerin ailelerinden ayrılmadan yaşamlarını sürdürmelerini istediklerini ifade eden Bakan Kaya, "Bakanlık olarak bu konuda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Her büyüğümüz ailesinin yanında yaşlansın, onların yanında yaşama gözlerini yumsun istiyoruz. Bu konuda önemli destekler veriyoruz. 500 binin üzerinde engelli ve yaşlımız için evde bakım desteği veriyoruz. Çocuklarımızın aile yanında kalmalarını istiyoruz. Biz biliyoruz ki çocuklar en çok ailelerinin yanında mutlu." diye konuştu.



Kaya, üniversite yıllarının bir insanın hayatının en güzel dönemi olduğunu, gençlerden bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyerek AK Parti olarak gençlere çok büyük önem verdiklerini, bu nedenle seçilme yaşını 18'e indirdiklerini dile getirdi.



"Bu topraklarda kader birliği yapıyoruz"



"Bugün acı bir şey öğrendik. Eleşkirt'te bir şehidimiz var. Terör örgütüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehidimize rahmet diliyorum." diyen Bakan Kaya, şunları söyledi:



"Terör örgütüyle kararlı mücadelemizi sürdürürken aynı zamanda yıllardır ihmal edilmiş, eğitimsiz bırakılmak üzere, çocuklar gençler okumasın diye uğraşılmış bölgeye de hizmetlerimizi artıracağız. Aynı zamanda özgürlüklerin önünü açan reformlarımızı devam ettireceğiz. Biz 15 yılda çok reform yaptık. Bunlar sayesinde bölge halkı her alanda rahat nefes aldı. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi doğu, güneydoğuda da huzur ve refah iklimini sizler yaşıyorsunuz. Sizlerden en büyük beklentimiz gençler olarak bu iklimi muhafaza etmeniz. Bu tüm Türkiye için çok önemli."



Gençlerden, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine kastetmeye çalışanlara hiçbir şekilde fırsat vermemelerini isteyen Bakan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin demokratikleşmesine, özgürleşmesine, herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı etrafında bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşamasına kastedenler asla başarılı olamayacaklar. Sizler gibi gençler olduğu sürece vatanını, milletini, bayrağını seven gençlerimiz olduğu sürece asla bunu başaramayacaklar. Bu ülkeyi hep birlikte kurduk. İstiklal Savaşı'nı hep birlikte verdik istikbal mücadelesini de hep birlikte yürüteceğiz inşallah. Bu topraklarda kader birliği yapıyoruz. Birlikte seviniyor, birlikte üzülüyoruz. Binlerce yıldır kardeşçe yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz ama sizlerin terör örgütü üyelerine fırsat vermemeniz lazım genç kardeşlerimiz olarak."



"Terör örgütlerinin hiçbirine fırsat vermeyeceğiz"



Bakan Kaya, Türkiye'nin farklılıklarını zenginlik olarak gördüklerini belirterek "Bu zenginliklerimizi birbirinden ayırmak, birbirine düşman göstermek kimsenin haddi değil. Ülkemizin çok büyük zenginlikleri var. Bu zenginliklerin en başında vatanına, milletine, bayrağına, imanına sahip çıkan gençlik tasavvuru var. Bizim geçmişimizin de geleceğimizin de merkezinde gençlerimiz var" diye konuştu.



Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 15 yaşındaki gençlerin bu ülke için şehit düştüğünü, anne kuzularının vatan, bayrak, birlik ve beraberlik için canlarını feda ettiğini anlatan Bakan Kaya, şöyle devam etti:



"Biz bir ve beraber olduğumuz sürece terör örgütlerinin hiçbirine fırsat vermeyeceğiz. FETÖ terör örgütüne 15 Temmuz'da 80 milyon nasıl bir, beraber durduysak diğer terör örgütlerine karşı da bir ve beraber duracağız. Sizlere inanıyoruz. Güçlülerin haklı olduğu bir düzeni değil, haklıların güçlü olduğu düzeni inşa ettik. Atalarımız böyle bir medeniyet bıraktı bize."



"Dünyanın bütün mazlumları büyük Türkiye ailesinin sınırları içinde"



Bakan Kaya, 15 yıldır ülkenin her yerine giderken aynı zamanda tüm mazlumların da umudu haline geldiklerine işaret ederek Somali'deki kıtlıkta da Türkiye'nin açlıkla pençeleşen insanlara yardım elini uzattığını dile getirdi.



Arakan'da katliam yaşandığı haberlerini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20'den fazla hükümet başkanıyla görüşerek oradaki krizin son bulması için girişimlerde bulunduğunu bildiren Kaya, şunları kaydetti:



"Sözde demokrasiden insan haklarından bahseden dünya, insanların göz göre göre öldürülmesine, aç bırakılmasına sessiz kaldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Emine Hanımefendiyle Bangladeş'e gittik ve 10 gün boyunca yemek yemeyen çocukları gördük. Kadınların anlattığı hikayeleri duyduğumda bir kadın olarak, bir anne olarak çok zor anlar yaşadım. Cumhurbaşkanımız ziyaretimizin ardından Astana'da, orada yaşanan insanlık dramını İslam ülkelerinin gündemine taşıdık. İslam ülkeleri bugün varlıklı rahat koşullar içinde yaşayan birçok ülke orada Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı drama Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme taşıyana kadar sessiz kaldı. Hala oraya İslam ülkelerinden beklediğimiz yardım gelmedi."



Kaya, Türkiye olarak hem 80 milyon vatandaşa hizmet sunduklarını hem de savaştan kaçan sığınmacılara kapılarını açtıklarını ifade ederek yanı başlarında kadınlar ve çocukların bombaların altında tüm dünyanın gözü önünde ölüme terk edildiğini söyledi.



Bazılarının "Suriyelileri neden aldınız?" diye sorduğunu anımsatan Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Biz kadınlar ve çocuklar ölürken kapımız kapalı oturamazdık. Hala çözüm noktasında ortak bir noktaya gelinmiş değil Suriye meselesinde. Biz Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünün ne kadar önemli olduğunu aslında yaşayarak görüyoruz. Bu çağrı çok önemli bir çağrı. Bunu sahiplenmeniz lazım. Türkiye'nin son 15 yılda ortaya attığı medeniyet iddiası asla geri dönüşü olan bir yol değildir. 2002'de bakanlığımızın bütçesi 1,2 milyar liraydı bugün 35 milyarı bulacak. Sosyal yardımlarda 80 milyona sahip çıkıyoruz. Hem ekonomimizi büyüttük, IMF kapılarından borç bekleyen bir ülke iken bütün borcunu ödeyen bir konuma geldik. Darda kalanın yardımına koştuk. Dünyanın bütün mazlumları büyük Türkiye ailesinin sınırları içinde. O nedenle dünyanın hiçbir meselesine kayıtsız kalamayız. Her türlü çaresizliğe rağmen yokluğa rağmen Türk bayrağını gördüğünde gözleri ve yürekleri parlayan Somalili, Arakanlı kardeşlerimizi unutmamız mümkün değil. Arakan'daki zulümden kaçarken anne ve babasını taşıyan gencin görüntüsünü hiçbir zaman unutamam. Biz hiçbir zaman gençler üzerinden siyaset yapmadık, gençlerimiz için siyaset yaptık. Ne güzel burada gençlerimiz bir arada eğitim alabiliyorlar. Çünkü biz biriz, kardeşiz. Gençlerimizin önünde engelleri kaldırarak en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamaya çalıştık."



Üniversite öğrenci konseyi üyeleriyle bir araya gelen Bakan Kaya, daha sonra kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.