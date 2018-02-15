Bakan Kaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.