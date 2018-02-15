Bakan Kaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldi. Bakan Kaya görüşmede, İİT Kadından Sorumlu Bakanlar Dönem Başkanı olduğunu ve bu dönemde Türkiye'nin öncülüğünde Başkanlığını Dr. Esra Albayrak'ın yaptığı Kadın Danışma Konseyi'nden bahsetti. Mültecilerin eğitim alabilmesi ve istihdam edilebilmesi için özellikle dil bariyerini aşmak gerektiğini ve bu konuda BMMYK ile ortak çalışmalar geliştirmenin önemini vurgulayan Bakan Kaya, Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu (ECHO) ile birlikte mültecilere direkt nakit transferini içeren Sosyal Uyum Yardımı (ESSN) programından ve bu programın başarısından bahsetti.

UNICEF ile birlikte Suriyeli mülteci çocukların eğitimlerine devam etmesi için geliştirilen Şartlı Eğitim Yardımı projesine de değinen Bakan Kaya, bu projeyle mülteci çocukların okullaşma oranında ciddi bir artış gözlendiğini dile getirdi. Eğitim almayan her çocuğun dünya için potansiyel bir tehdit olacağını vurgulayan Bakan Kaya, bu oranın yüzde yüz olması için kararlı olduklarının altını çizdi.

Bakan Kaya toplantıda ayrıca, daha çok proje ve ortaklık sağlanması ve mülteciler için daha fazla fayda sağlayacak işlere imza atılması için Grandi'den destek istedi.

Grandi de, Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve özellikle Türkiye'nin sosyal uyum konusundaki ilerlemelerini takdir ettiklerini belirtti. Mülteci çocukların okullaşmaları için MEB, İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Grandi, Türk Kızılay'ını desteklediklerini ve gelecekte de işbirliği ve koordinasyonu geliştirmeyi umduklarını belirtti. - ANKARA