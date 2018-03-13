Bakan Kaya, BM Genel Kurulu'nda Konuştu - New

- Aile ve Sosyal Politakalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması NEW YORK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Savaş, terör ve göçün kadın ve çocuklar üzerinde açtığı derin yaraları hafitletmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ben sadece Suriyeli kadınların değil, aynı zamanda Rohingya kadınlarının gözlerindeki acılara şahit olmuş bir kadın bakanım ve bu toplantıda kadınların yaşadığı bu drama çekmek istiyorum." dedi.